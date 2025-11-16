Хоккейное «Динамо» уволило тренера

Алексей Кудашов покинул должность главного тренера хоккейного «Динамо»﻿

Алексей Кудашов покинул должность главного тренера московского «Динамо»﻿ из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Решение об увольнении 54-летнего специалиста было принято руководством клуба.​ Отмечается, что Кудашов отказался комментировать свою отставку.

«Динамо»﻿ набрало 33 очка в 26 матчах текущего регулярного чемпионата и идет пятым в таблице Западной конференции КХЛ; 15 ноября команда на выезде обыграла «Сибирь»﻿ со счетом 3:2, а 18 ноября дома сыграет с московским «Спартаком»﻿.

Кудашов возглавлял «Динамо»﻿ с 2021 года и выиграл с клубом Кубок континента в 2024‑м, а в следующем сезоне довел команду до бронзовых медалей КХЛ, впервые за 12 лет выведя ее в третий раунд плей‑офф. На посту главного тренера он провел 321 матч и занимает третье место в истории клуба по этому показателю.

В качестве игрока Кудашов становился чемпионом России в 2000 году и обладателем Кубка Гагарина в 2012‑м в составе московского «Динамо»﻿. Ранее в тренерской карьере он руководил подмосковным «Атлантом»﻿, ярославским «Локомотивом»﻿, петербургским СКА и сборной России, а на Олимпиаде 2022 года работал ассистентом Алексея Жамнова, где команда завоевала серебро.