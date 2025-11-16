Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:55, 16 ноября 2025Спорт

Хоккейное «Динамо» уволило тренера

Алексей Кудашов покинул должность главного тренера хоккейного «Динамо»﻿
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Алексей Кудашов покинул должность главного тренера московского «Динамо»﻿ из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Решение об увольнении 54-летнего специалиста было принято руководством клуба.​ Отмечается, что Кудашов отказался комментировать свою отставку.

«Динамо»﻿ набрало 33 очка в 26 матчах текущего регулярного чемпионата и идет пятым в таблице Западной конференции КХЛ; 15 ноября команда на выезде обыграла «Сибирь»﻿ со счетом 3:2, а 18 ноября дома сыграет с московским «Спартаком»﻿.

Кудашов возглавлял «Динамо»﻿ с 2021 года и выиграл с клубом Кубок континента в 2024‑м, а в следующем сезоне довел команду до бронзовых медалей КХЛ, впервые за 12 лет выведя ее в третий раунд плей‑офф. На посту главного тренера он провел 321 матч и занимает третье место в истории клуба по этому показателю.

В качестве игрока Кудашов становился чемпионом России в 2000 году и обладателем Кубка Гагарина в 2012‑м в составе московского «Динамо»﻿. Ранее в тренерской карьере он руководил подмосковным «Атлантом»﻿, ярославским «Локомотивом»﻿, петербургским СКА и сборной России, а на Олимпиаде 2022 года работал ассистентом Алексея Жамнова, где команда завоевала серебро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    В России назвали заработки мошенников на атаках против детей

    Во Львове боец ВСУ метнул гранату в полицейских и сотрудников ТЦК

    Зеленского уличили в попытке привлечь гадалок для обеления своей репутации

    Названа возможная причина убийства найденного в московском пруду мальчика

    Сердечные приступы, рак и переломы половых органов. Какую опасность таит в себе секс и как заниматься им правильно?

    Хоккейное «Динамо» уволило тренера

    В смерти офицера ВСУ под Волчанском заметили странность

    Европу предупредили о последствиях сделки Греции и Украины

    Фицо неожиданно отменил важное обращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости