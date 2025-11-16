Мир
В США рассказали о важности Красноармейска для ВСУ

RS: Киев не будет выводить военных из Красноармейска до полного разгрома ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина не будет выводить свои войска из Красноармейска (украинское название Покровск) вплоть до полного разгрома, пишет американское издание Responsible Statecraft (RS).

По мнению экспертов, бои за Красноармейск приведут к серьезным потерям в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они считают, что это способно истощить ресурсы украинской армии.

Как рассказал директор евразийской программы Института имени Квинси Анатоля Ливена, потери в живой силе и технике могут оказаться важнее самой сдачи города.

Ранее стало известно о провале операции ВСУ в Красноармейске.

