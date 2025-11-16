В США рассказали о важности Красноармейска для ВСУ

RS: Киев не будет выводить военных из Красноармейска до полного разгрома ВСУ

Украина не будет выводить свои войска из Красноармейска (украинское название Покровск) вплоть до полного разгрома, пишет американское издание Responsible Statecraft (RS).

По мнению экспертов, бои за Красноармейск приведут к серьезным потерям в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они считают, что это способно истощить ресурсы украинской армии.

Как рассказал директор евразийской программы Института имени Квинси Анатоля Ливена, потери в живой силе и технике могут оказаться важнее самой сдачи города.

Ранее стало известно о провале операции ВСУ в Красноармейске.