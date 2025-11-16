Украина не будет выводить свои войска из Красноармейска (украинское название Покровск) вплоть до полного разгрома, пишет американское издание Responsible Statecraft (RS).
По мнению экспертов, бои за Красноармейск приведут к серьезным потерям в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они считают, что это способно истощить ресурсы украинской армии.
Как рассказал директор евразийской программы Института имени Квинси Анатоля Ливена, потери в живой силе и технике могут оказаться важнее самой сдачи города.
Ранее стало известно о провале операции ВСУ в Красноармейске.