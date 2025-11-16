«Купол Донбасса» перехватил чешские дроны, летевшие к Старобешевской ТЭС

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» перехватила беспилотники чешского производства, оснащенных 50-килограммовыми боевыми частями, целью которых являлась Старобешевская теплоэлектростанция (ТЭС). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР), передает Life.ru.

Ведомство сообщило, что российский РЭБ также уничтожил современный дрон FP-2, снаряженный фугасным зарядом, при попытке нанести удар по железнодорожной инфраструктуре Докучаевска. Также были обезврежены украинские ударные беспилотники с осколочно-фугасными боеприпасами, которые вероятно летели на электротехническую подстанцию в Куйбышевском районе Донецка.

Совокупное количество отраженных за семидневный период атак на объекты территории республики достигло 440.

Ранее Telegram-канале «Архангел спецназа» опубликовал новые подробности массированного налета дронов ВСУ на юг России. Как заявили авторы проекта, направленные из Одесской и Николаевской областей беспилотники летели разными маршрутами. Отмечается, что основными целями налета были Крым и Новороссийск.