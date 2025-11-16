Напряженный бой российских военных с дронами ВСУ попал на видео

Поддубный выложил видео масштабного боя с дальними БПЛА ВСУ, бьющими по РФ

Минувшей ночью бойцы 3-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил (ВС) России вели напряженный бой с летящими вглубь страны украинскими дронами. Видео схватки российских военных показал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

На кадрах видно, как в темноте бойцы ведут огонь по целям, трассирующие пули летят в дроны.

Военкор отметил, что налет противника был плотный, через позиции 3-й мотострелковой дивизии «шло более трех десятков многоцелевых "дальников"» на высоте более 300 метров, чтобы обойти российские мобильные огневые группы.

Российские военные использовали пулеметы, переносные зенитные ракетные комплексы и беспилотники-истребители. «Напряженная выдалась смена, но оно того стоило», ведь «это битва за жизни людей и сохранность важных для нашей страны объектов», заключил Поддубный.

Ранее военкор опубликовал видео шквального огня ВС России по дронам дальнего действия R-15 и PD-2, выпущенным украинскими войсками в сторону российской территории.