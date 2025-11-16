Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:49, 16 ноября 2025Россия

Напряженный бой российских военных с дронами ВСУ попал на видео

Поддубный выложил видео масштабного боя с дальними БПЛА ВСУ, бьющими по РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Минувшей ночью бойцы 3-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил (ВС) России вели напряженный бой с летящими вглубь страны украинскими дронами. Видео схватки российских военных показал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

На кадрах видно, как в темноте бойцы ведут огонь по целям, трассирующие пули летят в дроны.

Военкор отметил, что налет противника был плотный, через позиции 3-й мотострелковой дивизии «шло более трех десятков многоцелевых "дальников"» на высоте более 300 метров, чтобы обойти российские мобильные огневые группы.

Российские военные использовали пулеметы, переносные зенитные ракетные комплексы и беспилотники-истребители. «Напряженная выдалась смена, но оно того стоило», ведь «это битва за жизни людей и сохранность важных для нашей страны объектов», заключил Поддубный.

Ранее военкор опубликовал видео шквального огня ВС России по дронам дальнего действия R-15 и PD-2, выпущенным украинскими войсками в сторону российской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

    Врач назвал правильную последовательность действий во время принятия душа

    «Купол Донбасса» перехватил чешские дроны

    В России отреагировали на заявления Франции после ударов по Украине

    Украинский олигарх намекнул на стоящих за «кошельком Зеленского» людей

    Во Франции предупредили об опасности приезда Зеленского к Макрону

    В НАТО испугались обновленного ядерного арсенала России

    Посольство России раскритиковало Бельгию за выводы об ударе по Киеву

    Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка

    Захарова высмеяла кошачью русофобию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости