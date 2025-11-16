Названа новая уловка мошенников для ветеранов труда

МВД: Мошенники стали обманывать россиян под предлогом выплат ветеранам труда

Мошенники стали обманывать россиян, используя новую уловку под видом сотрудников мэрии. Об этом сообщили «Ленте.ру» в киберполиции России.

Аферисты звонят пенсионерам и сообщают о якобы положенной выплате ветеранам труда, для получения которой необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные. Также предлогом для получения нужной информации злоумышленники используют якобы вручение грамоты и других наград.

В связи с этим в МВД России напоминают, что сотрудники госорганов не обзванивают граждан, не требуют никакой личной информации. Все выплаты оформляются на официальном портале «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ и учреждения соцзащиты.

Правоохранительные органы убедительно просят не раскрывать неизвестным персональные данные, не вступать в разговор и не отвечать на неизвестные номера.

