Москалькова рассказала о желании нескольких стран помочь России

Москалькова: Турция, Ватикан и Белоруссия хотят помочь РФ с решением гумпроблем

Турция, Ватикан и Белоруссия выразили желание помочь России с решением гуманитарных проблем, не акцентируя внимание на политической ситуации в мире. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Очень важно, что есть возможность поиска с помощью с Международного комитета Красного Креста (МККК). Свои посреднические предложения высказали омбудсмены Турции, Ватикана. Многие сложные вопросы на сегодняшний день мы решаем также при медиаторстве наших коллег из Белоруссии. Вокруг есть много неравнодушных людей, которые хотели бы как-то содействовать в разрешении гумпроблем, дистанцируясь от политических оценок», — указала федеральный омбудсмен.

Как пояснила Москалькова, «исторически сложилось», что стороны военного конфликта сохраняют информацию о количестве пропавших без вести и попавших в плен конфиденциальной до его завершения. Она отметила, что Россия также придерживается этой позиции.

10 ноября Москалькова сообщила, что в Сумской области Украины остаются 12 россиян, вывезенных из Курской области. Она подчеркнула, что поддерживает контакты с украинской стороной и МККК по вопросам обеспечения необходимыми лекарствами и одеждой удерживаемых в плену россиян.