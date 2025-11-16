Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 16 ноября 2025Россия

Москалькова рассказала о желании нескольких стран помочь России

Москалькова: Турция, Ватикан и Белоруссия хотят помочь РФ с решением гумпроблем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Турция, Ватикан и Белоруссия выразили желание помочь России с решением гуманитарных проблем, не акцентируя внимание на политической ситуации в мире. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Очень важно, что есть возможность поиска с помощью с Международного комитета Красного Креста (МККК). Свои посреднические предложения высказали омбудсмены Турции, Ватикана. Многие сложные вопросы на сегодняшний день мы решаем также при медиаторстве наших коллег из Белоруссии. Вокруг есть много неравнодушных людей, которые хотели бы как-то содействовать в разрешении гумпроблем, дистанцируясь от политических оценок», — указала федеральный омбудсмен.

Как пояснила Москалькова, «исторически сложилось», что стороны военного конфликта сохраняют информацию о количестве пропавших без вести и попавших в плен конфиденциальной до его завершения. Она отметила, что Россия также придерживается этой позиции.

10 ноября Москалькова сообщила, что в Сумской области Украины остаются 12 россиян, вывезенных из Курской области. Она подчеркнула, что поддерживает контакты с украинской стороной и МККК по вопросам обеспечения необходимыми лекарствами и одеждой удерживаемых в плену россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Реакция США на коррупционный скандал на Украине вызвала удивление в Кремле

    Семья медведей украла улов у рыбаков и попала на видео

    Россиянин с кокаином попал в засаду полиции Таиланда

    Российский пилот МиГ-31 назвал главную ошибку вербовавшего его на угон истребителя

    Назван способный защитить легкие зимой фрукт

    Мостовой предложил Карпину найти третью команду

    Зеленский договорился с Грецией об импорте газа на Украину

    В четырех регионах России пропал интернет из-за повреждения кабеля неизвестными

    В Израиле оценили идею создания Палестины

    В России рассказали о последствиях возможной операции США против Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости