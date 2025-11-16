Мир
01:20, 16 ноября 2025Мир

Дипломаты в Вашингтоне заявили об окне возможностей для России и США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В отношениях России и США приоткрылось окно возможностей, заявили в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

Димпломатическая миссия отметила, что 92 года назад, 16 ноября 1933 года, между СССР и США были установлены дипломатические отношения, которые претерпевали разные изменения в последующие десятилетия.

По мнению российских дипломатов, в современном многополярном мире «нет места претензиям на единоличное лидерство».

«Для России и США, как великих держав, открылось окно возможностей для нормализации отношений на принципах равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования. Именно такой подход позволил совершить прорыв в 1933 году», — подчеркнули в посольстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном необходимо улучшить.

