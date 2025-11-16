Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

Ушаков: Есть сигналы от США по Украине, которые нравятся и не нравятся России

США подают много разных сигналов, касающихся урегулирования на Украине, однако не все из них нравятся России. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликовавшего запись разговора в своем Telegram-канале.

«Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся», — сообщил представитель Кремля.

При этом Ушаков подчеркнул, что «основой» всех сигналов являются понимания, которые были достигнуты в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Ранее Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште на данный момент отложена, но контакты сторон о ее проведении продолжаются.