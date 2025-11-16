Посольство России раскритиковало Бельгию за выводы об ударе по Киеву

Посольство РФ назвало выводы Бельгии по посольству Азербайджана голословными

Россия считает недопустимыми голословные выводы главы МИД Бельгии Максима Прево о повреждении посольства Азербайджана в Киеве. Об этом говорится в опубликованном заявлении в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Российское посольство заявило, что обвинения в целенаправленных ударах российских войск по гражданским объектам являются ложью. Также ведомство назвало двуличием тот факт, что западные страны специально закрывают глаза на военные преступления Киева.

«Что касается "глубокой озабоченности" М. Прево в связи с повреждениями здания посольства Азербайджана в Киеве, то считаем недопустимым делать скоропалительные и голословные выводы о том, что урон причинен вследствие российского ракетного удара», — написали в российском посольстве.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что никто не планировал атаковать посольство Азербайджана в Киеве, а ракета «Искандер» могла упасть на территорию дипведомства в связи с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).