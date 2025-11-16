Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 16 ноября 2025Мир

Посольство России раскритиковало Бельгию за выводы об ударе по Киеву

Посольство РФ назвало выводы Бельгии по посольству Азербайджана голословными
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Максим Прево

Максим Прево. Фото: Omar Marques / Getty Images

Россия считает недопустимыми голословные выводы главы МИД Бельгии Максима Прево о повреждении посольства Азербайджана в Киеве. Об этом говорится в опубликованном заявлении в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Российское посольство заявило, что обвинения в целенаправленных ударах российских войск по гражданским объектам являются ложью. Также ведомство назвало двуличием тот факт, что западные страны специально закрывают глаза на военные преступления Киева.

«Что касается "глубокой озабоченности" М. Прево в связи с повреждениями здания посольства Азербайджана в Киеве, то считаем недопустимым делать скоропалительные и голословные выводы о том, что урон причинен вследствие российского ракетного удара», — написали в российском посольстве.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что никто не планировал атаковать посольство Азербайджана в Киеве, а ракета «Искандер» могла упасть на территорию дипведомства в связи с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

    Врач назвал правильную последовательность действий во время принятия душа

    «Купол Донбасса» перехватил чешские дроны

    В России отреагировали на заявления Франции после ударов по Украине

    Украинский олигарх намекнул на стоящих за «кошельком Зеленского» людей

    Во Франции предупредили об опасности приезда Зеленского к Макрону

    В НАТО испугались обновленного ядерного арсенала России

    Посольство России раскритиковало Бельгию за выводы об ударе по Киеву

    Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка

    Захарова высмеяла кошачью русофобию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости