13:57, 16 ноября 2025Наука и техника

Путин примет участие в закладке нового ледокола

Президент России Путин примет участие в закладке нового ледокола «Сталинград»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин примет участие в закладке нового ледокола. Это следует из видео, которое опубликовал журналист кремлевского пула Павел Зарубин в Telegram.

Уточняется, что речь идет об атомном ледоколе «Сталинград». Закладка судна произойдет на неделе с 17 по 23 ноября. Конкретная дата мероприятия не называется.

Глава государства поучаствует в закладке ледокола в формате видеоконференции.

Известно, что ледокол «Сталинград» относится к серии 22220. По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены несколько атомоходов — «Арктика» (головной), а также «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Ледокол «Чукотка» уже спущен на воду и достраивается.

