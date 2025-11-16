Аналитик Фариназу: На Украине погибли около 50 бразильских наемников

За время проведения спецоперации погибли уже около 50 бразильских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой оценкой в беседе с РИА Новости выступил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

«Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45-50 погибли, насколько известно», — сказал он.

При этом, отметил Фариназу, власти страны, говоря о погибших, называют меньшее число. Однако данные, опубликованные в СМИ, не соответствуют официальной позиции.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили около десяти иностранных наемников у Купянска Харьковской области.