Раскрыты подробности о повредившей посольство Азербайджана в Киеве ракете

Повреждения посольства Азербайджана в Киеве сигнализируют о ракетах ПВО Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Характер повреждений посольства Азербайджана в Киеве указывает на свежее падение обломков ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot США. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в Москве.

«Свидетельствует в пользу этого и характер повреждений посольства, которые видны на фотографиях с места событий», — заявил источник агентства.

Он отметил, что повреждения затронули забор, автомобили и часть построек, а на стенах видны отчетливые следы от шрапнели систем ПВО. Кроме того, он добавил, что при попадании баллистической ракеты «Искандер» ущерб был бы значительно больше, чем на украинском видео, и комплекс зданий посольства подвергся бы более серьезным разрушениям.

Согласно источнику, если бы боевая часть «Искандера» взорвалась в воздухе до столкновения с целью, площадь разрушений была бы гораздо больше, и ущерб затронул бы не только посольские здания, но и все близлежащие постройки в городе.

Ранее стало известно, что в здание посольства Азербайджана в Киеве попала зенитная ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) от комплекса Patriot.

