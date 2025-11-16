Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ вышли на акцию протеста в Харькове

Родственники бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышли на митинг в Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в основном на баннерах родственников присутствовали пропавшие военнослужащие данной бригады. Он добавил, что командование ВСУ задействует 92-ю ОШБр на нескольких «особо горячих» направлениях.

Ранее сообщалось о выявлении случаев туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на харьковском направлении. Этим в том числе обуславливалась низкая активность противника на этом участке фронта. Также отмечалось, что украинские бойцы не были обеспечены необходимыми лекарствами