Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 16 ноября 2025Бывший СССР

Родственники штурмовиков ВСУ вышли на акцию протеста в Харькове

Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ вышли на акцию протеста в Харькове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Родственники бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышли на митинг в Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в основном на баннерах родственников присутствовали пропавшие военнослужащие данной бригады. Он добавил, что командование ВСУ задействует 92-ю ОШБр на нескольких «особо горячих» направлениях.

Ранее сообщалось о выявлении случаев туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ на харьковском направлении. Этим в том числе обуславливалась низкая активность противника на этом участке фронта. Также отмечалось, что украинские бойцы не были обеспечены необходимыми лекарствами

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры рассказали об итогах «кровавого контрнаступа» ВСУ в районе котла в Купянске

    Появились сведения об убийце найденного в московском пруду ребенка

    Родственники штурмовиков ВСУ вышли на акцию протеста в Харькове

    В Словакии резко высказались о плане ЕС против России

    Масштабное обрушение шахты на людей в африканской стране попало на видео

    Стало известно о волне «нелепых смертей» в ВСУ

    Раскрыты свидетельствующие о развитии нервной анорексии перемены в поведении

    В Подмосковье загорелась электричка

    На Западе раскрыли истинные причины поездки Зеленского в Грецию

    Сборная Португалии разгромила Армению со счетом 9:1 и отобралась на чемпионат мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости