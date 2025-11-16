Интернет и СМИ
14:29, 16 ноября 2025

Россиянина атаковали мошенники 26 тысяч раз

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

С жителем Дагестана произошел один из самых трудных случаев отражения мошеннической атаки — за три месяца он получил 26 тысяч телефонных звонков от злоумышленников. Об этом РИА Новости сообщили в компании «Билайн».

Россиянину 1960 года рождения звонили в июне, июле и августе, трижды с интервалом в месяц. Также массированной атаке мошенников подвергся абонент 1983 года рождения из Пензы — ему 12 июня позвонили 22 850 раз в промежуток с 09:00 до 23:00 часов.

Оператор отметил, что телефонные мошенники с каждым разом усложняют свои криминальные схемы, причем чаще всего против людей старшего возраста. Им было совершено 233 миллиона вредоносных звонков. За этот год «Билайн» заблокировал 3,5 миллиарда звонков от мошенников и спамеров.

Ранее киберполиция сообщила, что мошенники стали обманывать россиян, используя новую уловку под видом сотрудников мэрии. Они звонят пенсионерам и сообщают о якобы положенной выплате ветеранам труда, для получения которой необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные.

