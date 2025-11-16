Россия
Российской семье пришлось вызвать скорую после похода в театр

В Москве семье стало плохо из-за искусственного тумана в детском театре эстрады
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве семье с ребенком стало плохо из-за искусственного тумана во время спектакля в театре. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Супруги с сыном посетили утренний спектакль «Вождь краснокожих» в Московском детском театре эстрады. По словам отца, во время представления на сцене появился туман с едким запахом. После этого вся семья почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь.

Пара и ребенок жаловались на головокружение и слабость. При этом остальные посетители заявили, что чувствовали себя нормально.

Ранее к театру народной музыки и песни «Золотое кольцо», сооснователем которого является певица Надежда Кадышева, подали иск о взыскании около 1,8 миллиона рублей. Истцом выступила компания «Дворец спорта», причина иска не уточнялась.

