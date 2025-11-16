Реакция США на коррупционный скандал на Украине вызвала удивление в Кремле

Дмитриев: Молчание США по коррупционному скандалу на Украине — это редкость

Отсутствие реакции американских официальных лиц на новый коррупционный скандал на Украине, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, также известным как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, является редкостью для США. На это обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — указал представитель Кремля.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию телеканала Fox News, которая посвящена коррупционному скандалу с участием Миндича.

Ранее стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники пытаются успокоить Запад после коррупционного скандала вокруг «кошелька» Зеленского. Власти Украины быстро объявили о громких отставках в правительстве, как только скандал начал разрастаться, тем самым пытаясь продемонстрировать западным странам свою борьбу с коррупцией.

