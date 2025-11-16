Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 16 ноября 2025Мир

Реакция США на коррупционный скандал на Украине вызвала удивление в Кремле

Дмитриев: Молчание США по коррупционному скандалу на Украине — это редкость
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Отсутствие реакции американских официальных лиц на новый коррупционный скандал на Украине, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, также известным как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, является редкостью для США. На это обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — указал представитель Кремля.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию телеканала Fox News, которая посвящена коррупционному скандалу с участием Миндича.

Ранее стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники пытаются успокоить Запад после коррупционного скандала вокруг «кошелька» Зеленского. Власти Украины быстро объявили о громких отставках в правительстве, как только скандал начал разрастаться, тем самым пытаясь продемонстрировать западным странам свою борьбу с коррупцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Реакция США на коррупционный скандал на Украине вызвала удивление в Кремле

    Семья медведей украла улов у рыбаков и попала на видео

    Россиянин с кокаином попал в засаду полиции Таиланда

    Российский пилот МиГ-31 назвал главную ошибку вербовавшего его на угон истребителя

    Назван способный защитить легкие зимой фрукт

    Мостовой предложил Карпину найти третью команду

    Зеленский договорился с Грецией об импорте газа на Украину

    В четырех регионах России пропал интернет из-за повреждения кабеля неизвестными

    В Израиле оценили идею создания Палестины

    В России рассказали о последствиях возможной операции США против Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости