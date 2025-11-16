Corriere della Sera: Зеленского могут заменить Залужный, Буданов или Билецкий

Президент Украины Владимир Зеленский может быть отстранен от занимаемой должности на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские источники.

В статье отмечается, что Зеленский превратился из «президента-героя» в «плохого администратора», неспособного руководить страной. В связи с этим британское правительство планирует заменить его на бывшего главнокомандующего украинскими войсками и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, пишет издание.

По его данным, среди других кандидатур также рассматриваются глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и основатель 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее американский журнал Newsweek предупредил, что из-за коррупционного скандала на Украине западные страны могут пересмотреть свое отношение к поддержке Киева. При этом подчеркивается, что от помощи западных союзников зависит выживание страны.