Президент Украины Владимир Зеленский может быть отстранен от занимаемой должности на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские источники.
В статье отмечается, что Зеленский превратился из «президента-героя» в «плохого администратора», неспособного руководить страной. В связи с этим британское правительство планирует заменить его на бывшего главнокомандующего украинскими войсками и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, пишет издание.
По его данным, среди других кандидатур также рассматриваются глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и основатель 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Ранее американский журнал Newsweek предупредил, что из-за коррупционного скандала на Украине западные страны могут пересмотреть свое отношение к поддержке Киева. При этом подчеркивается, что от помощи западных союзников зависит выживание страны.