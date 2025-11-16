Стало известно о подготовке заговора против премьера Британии

Telegraph: Экс-заместитель премьера Британии готовит заговор против Стармера

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании, экс-министр жилищного строительства Анджела Рэйнер готовит заговор против главы правительства Кира Стармера. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Рэйнер призывает депутатам поддержать ее план, а в обмен предлагает должности в кабинете министров, пишет автор материала. Ожидается, что «профсоюзы поддержат ее и помогут ей». Кроме того, по данным издания, политик может рассчитывать на поддержку левого крыла Лейбористской партии — речь идет о 70 чиновниках.

Однако источник, близкий к Рэйнер, отверг эти утверждения и назвал их «полной чушью». По его словам, политик «сосредоточена на представлении своего местного сообщества».

Ранее Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов. В письме Стармеру она заявила, что тяжесть, которую приходится испытывать ее детям из-за того, что она остается на своем посту, стала невыносимой и она глубоко сожалеет, что не обратилась за дополнительной профессиональной консультацией по вопросам налогообложения.