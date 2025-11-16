Стало известно о волне «нелепых смертей» в ВСУ

Волна «нелепых смертей» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокатилась по всей стране. Об этом со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщает ТАСС.

Как стало известно агентству, украинские военные становятся жертвами нападений, несчастных случаев и неожиданных заболеваний. Так, собеседник агентства привел в пример случай в Краматорске, когда боец ВСУ подорвался, поставив на зарядку пауэрбанк.

«К данной версии гибели военнослужащего очень много вопросов. Как они определили, что взрыв авто произошел именно из-за пауэрбанка», — порассуждал источник ТАСС.

Также в качестве примера приводится инцидент под Волчанском, когда украинский офицер не выжил после «кровоизлияния в мозг».

