Стало известно о волне «нелепых смертей» в ВСУ

По Украине прокатилась волна нелепых смертей бойцов ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Волна «нелепых смертей» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокатилась по всей стране. Об этом со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщает ТАСС.

Как стало известно агентству, украинские военные становятся жертвами нападений, несчастных случаев и неожиданных заболеваний. Так, собеседник агентства привел в пример случай в Краматорске, когда боец ВСУ подорвался, поставив на зарядку пауэрбанк.

«К данной версии гибели военнослужащего очень много вопросов. Как они определили, что взрыв авто произошел именно из-за пауэрбанка», — порассуждал источник ТАСС.

Также в качестве примера приводится инцидент под Волчанском, когда украинский офицер не выжил после «кровоизлияния в мозг».

Ранее военкоры рассказали об итогах «кровавого контрнаступа» ВСУ в районе котла в Купянске.

