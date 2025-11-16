Бывший СССР
Военкоры рассказали об итогах «кровавого контрнаступа» ВСУ в районе котла в Купянске

Контрнаступление ВСУ в районе котла в Купянске назвали выдыхающимся
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе котла в Купянске уже выдыхается, однако украинские соединения не оставляют попыток прорвать кольцо окружения. Так об итогах «кровавого контрнаступа» высказались авторы проекта «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Telegram.

По сообщению издания, попытки бойцов ВСУ вырваться из котла являются самоубийственными, и бойцов в этом районе у украинских войск остается все меньше. Попытки прорвать окружение военкоры назвали безуспешными.

«Противник в первую неделю потерял множество техники и теперь бросает на убой преимущественно пехоту, которая продолжает переть с разных направлений, но боевиков становится все меньше», — рассказали авторы проекта.

Ранее сообщалось, что печально известный 425-й штурмовой полк ВСУ бросили против российских войск в районе Купянска.

