Печально известный штурмовой полк ВСУ бросили против российских войск в районе котла

ВС РФ отразили попытки печально известного полка ВСУ «Скала» прорвать окружение
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Печально известный 425-й штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили против российских войск в районе котла в Красноармейске. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что штурмовики из «Скалы» пытались деблокировать оказавшихся в котле сослуживцев со стороны населенного пункта Гришино. Всего «Скала» предприняла шесть попыток прорвать окружение, и российские военные отразили все атаки.

Кроме того, уточняется, что окружение пытались прорвать и изнутри котла — на прорыв пошли бойцы 155-й механизированной бригады ВСУ. Эта попытка также была пресечена. В этом районе украинские соединения потеряли не менее тридцати бойцов и одну боевую машину пехоты.

Полк «Скала» получил печальную известность после того, как полностью потерял боеспособность в боях под Харьковом, и для его восстановления начал набирать необученных бойцов, которых сразу же отправляли на штурм. Также известно, что командиры полка забивали до смерти пытавшихся бежать с поля боя подчиненных.

Ранее сообщалось, что в районе котла в Купянске российские войска впервые подбили пусковую установку румынской реактивной системы залпового огня АРR-40 и уничтожили редкую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ.

    Все новости