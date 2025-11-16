Россия
12:23, 16 ноября 2025Россия

Украина потеряла редкую военную технику в районе котла в Купянске

ВС России впервые подбили РСЗО АРR-40 и уничтожили редкую станцию РЭР ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские войска подбили пусковую установку румынской реактивной системы залпового огня (РСЗО) АРR-40 и уничтожили редкую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что техника ВСУ была уничтожена бойцами группировки войск «Запад» в районе котла в Купянске.

Переданная Румынией украинским военным РСЗО АРR-40 ранее не упоминалась ни в одном из отчетов российского оборонного ведомства, из чего следует, что эта техника была уничтожена в зоне СВО впервые. РСЗО является аналогом российской реактивной системы «Град» — имеет в пакете столько же направляющих (40), выпускающих ракеты такого же калибра (122 миллиметра).

Всего в районе ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли до 230 бойцов и пять боевых бронемашин.

Ранее сообщалось, что в районе котла в Купянске ВСУ бросили против российских войск прозванный «машиной апокалипсиса» бронеавтомобиль Senator.

