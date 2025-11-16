Мир
02:49, 16 ноября 2025

Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о влиянии ударов возмездия ВС России на Зеленского

Риттер: Удары возмездия ВС России оказывают политическое давление на Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Минобороны РФ / ТАСС

Удары возмездия российской армии оказывают серьезное политическое давление на украинского президента Владимира Зеленского, заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России «отрубили почти все возможности Украины производить электричество».

«Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. <…> Это окажет огромное политическое давление на Зеленского», — рассказал он о влиянии ударов на Киев.

По мнению специалиста, ситуация для украинского лидера может стать только хуже.

Ранее Россия нанесла удар возмездия баллистическими ракетами «Кинжал» по Украине.

