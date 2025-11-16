В Дубае открылся самый высокий отель в мире

Самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina принял первых посетителей

В Дубае первых постояльцев принял самый высокий в мире отель — Ciel Dubai Marina. Об этом сообщает эмиратское издание The National.

Сообщается, что высота отеля составляет 377 метров, что превышает другой дубайский отель Gevora Hotel на 21 метр. По данным The National, в Дубае находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая знаменитую гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб, высота которой со шпилем составляет 321 метр.

