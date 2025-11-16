Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:42, 16 ноября 2025Путешествия

В Дубае открылся самый высокий отель в мире

Самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina принял первых посетителей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: cieldubai.com

В Дубае первых постояльцев принял самый высокий в мире отель — Ciel Dubai Marina. Об этом сообщает эмиратское издание The National.

Сообщается, что высота отеля составляет 377 метров, что превышает другой дубайский отель Gevora Hotel на 21 метр. По данным The National, в Дубае находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая знаменитую гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб, высота которой со шпилем составляет 321 метр.

Ранее россиянка вернулась из Дубая на родину с ювелирными украшениями бренда Van Cleef & Arpels, была задержана таможенниками и оказалась под угрозой тюрьмы. На прибывшей были надеты браслет и кольцо из белого металла со вставками из бриллиантов, а также дорогое колье. Их стоимость оценили в 11,7 миллиона рублей.

В октябре жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Стали известны последствия атаки ВСУ на Воронежскую область

    Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне

    Столкновение автобуса с рабочими и грузовика в российском регионе привело к жертвам

    Полицейские приехали на вызов о домашнем насилии и попали в перестрелку

    Махачев прокомментировал завоевание второго чемпионского пояса в UFC

    Россиян предупредили о штрафе за входные двери

    В Дубае открылся самый высокий отель в мире

    Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»

    Россиянка кинула об пол продавщицу в магазине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости