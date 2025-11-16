В Германии отменили скандальный аукцион по теме Холокоста

В Германии отменили скандальный аукцион по продаже вещей узников концлагерей

В Германии решили отменить связанный с холокостом скандальный аукцион, который должен был состояться в городе Нойс 17 ноября. Об этом сообщает The Guardian.

Утверждается, что глава аукционного дома сообщил о своем решении начальнику Государственной канцелярии федеральной земли Натанаэлю Лимински. Предметы узников концлагерей больше недоступны для онлайн-предпросмотра.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль резко осудил данное мероприятие. «Это просто неприемлемо, и должно быть ясно, что у нас есть этические обязательства перед жертвами, чтобы не допускать подобных случаев», — сказал он.

Ранее аукционом возмутились власти Польши. Как отметили в польском Министерстве культуры и национального наследия, выставленные на продажу предметы должны быть возвращены в учреждения, «которые с уважением и бережностью хранят память о жертвах нацистских преступлений», а именно в Польшу.