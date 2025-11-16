Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:39, 16 ноября 2025Мир

В Германии рассказали об отношении Берлина к расследованию взрывов на «Северном потоке»

Котре: Берлин не был заинтересован в расследовании взрывов на «Северном потоке»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Правительство Германии не было заинтересовано в проведении расследования взрывов на «Северном потоке». Об этом РИА Новости заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его словам, расследование продвигалось крайне медленно. «Германия вообще не проявляла какого-либо интереса к тому, чтобы это расследовать», — сказал политик.

Он подчеркнул, что взрывы, произошедшие на трубопроводах, устраивали Берлин. В связи с этим Котре сделал вывод, что федеральные правительства уже не представляют интересы страны.

Ранее Котре назвал безумием возможную продажу «Северного потока-2» инвестору из США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Премьер Венгрии допустил скорое завершение конфликта на Украине

    В Германии рассказали об отношении Берлина к расследованию взрывов на «Северном потоке»

    В Минобороны России рассказали о единственном шансе для ВСУ выжить в Димитрове

    В США указали на возможные последствия коррупционного скандала для Украины

    Россиянам напомнили о возможности сэкономить деньги из-за плохого отопления

    В Крыму заявили о стоящих за коррупцией на Украине серьезных внешних силах

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харьковской области попал на видео

    В МВД рассказали об использовании мошенниками геоданных россиян

    Во Франции высказались об использовании активов России для закупок оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости