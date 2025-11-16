В Германии рассказали об отношении Берлина к расследованию взрывов на «Северном потоке»

Котре: Берлин не был заинтересован в расследовании взрывов на «Северном потоке»

Правительство Германии не было заинтересовано в проведении расследования взрывов на «Северном потоке». Об этом РИА Новости заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его словам, расследование продвигалось крайне медленно. «Германия вообще не проявляла какого-либо интереса к тому, чтобы это расследовать», — сказал политик.

Он подчеркнул, что взрывы, произошедшие на трубопроводах, устраивали Берлин. В связи с этим Котре сделал вывод, что федеральные правительства уже не представляют интересы страны.

Ранее Котре назвал безумием возможную продажу «Северного потока-2» инвестору из США.