Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 16 ноября 2025Мир

В Греции запретили митинги из-за приезда Зеленского

ERT: Полиция Греции запретила митинги в преддверии визита Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Полиция Греции запретила митинги в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского из соображений безопасности. Об этом сообщает ERT-news.

Решение касается центра Афин, северо-востока Аттики, районов Филотеи и Халандри, оно будет действовать в воскресенье, 16 ноября, с 06:00 до 22:00

Правоохранители пояснили, что запрет вводится по причине того, что массовые собрания на открытом воздухе могут нести угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений против жизни и неприкосновенности, а также из-за потенциальных нарушений социально-экономической жизни в указанных районах.

Афины станут первым местом, которое посетит Зеленский в рамках европейского турне. Украинский лидер, как ожидается, прибудет с визитом в полдень 16 ноября, он проведет переговоры на высшем уровне, вероятно, будет заключено соглашение в энергетической сфере.

Ранее, 15 ноября, на Майдане Независимости в Киеве прошел митинг против коррупции и президента Украины, его посетили около ста человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа не смогла убедить Бельгию конфисковать российские активы в пользу Украины. Хранящий деньги депозитарий готов судиться

    Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о влиянии ударов возмездия ВС России на Зеленского

    Гоночный автомобиль врезался в толпу людей

    Назван способ вдвое увеличить размер пенсии

    В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе

    В США рассказали о важности Красноармейска для ВСУ

    В Москве зафиксировали рекордное для 15 ноября количество осадков

    В Москве спасли чихуахуа после падения на крохотную собаку 20-литровой бутылки с водой

    Немецкий журналист назвал Киев опасным для Зеленского местом

    В Греции запретили митинги из-за приезда Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости