В Греции запретили митинги из-за приезда Зеленского

ERT: Полиция Греции запретила митинги в преддверии визита Зеленского

Полиция Греции запретила митинги в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского из соображений безопасности. Об этом сообщает ERT-news.

Решение касается центра Афин, северо-востока Аттики, районов Филотеи и Халандри, оно будет действовать в воскресенье, 16 ноября, с 06:00 до 22:00

Правоохранители пояснили, что запрет вводится по причине того, что массовые собрания на открытом воздухе могут нести угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений против жизни и неприкосновенности, а также из-за потенциальных нарушений социально-экономической жизни в указанных районах.

Афины станут первым местом, которое посетит Зеленский в рамках европейского турне. Украинский лидер, как ожидается, прибудет с визитом в полдень 16 ноября, он проведет переговоры на высшем уровне, вероятно, будет заключено соглашение в энергетической сфере.

Ранее, 15 ноября, на Майдане Независимости в Киеве прошел митинг против коррупции и президента Украины, его посетили около ста человек.