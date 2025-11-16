Бывший СССР
14:08, 16 ноября 2025

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Токаева

Песков: Дружба Путина и Токаева позволяет динамично развивать сотрудничество
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Теплые дружеские отношения президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева позволяют им открыто обсуждать важные международные и региональные вопросы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения», — сказал он.

Песков отметил, что Путин довольно редко делает предложения о продолжении переговоров в кремлевской квартире. До казахстанского президента там побывали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Токаев связал успехи России с Путиным. Он назвал Россию «Богом данным соседом» для Казахстана и предложил тост за процветание народов обеих стран.

