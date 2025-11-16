Россия
11:39, 16 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о нарастающей конфронтации с ЕС в Черном море

Депутат Колесник: В Черном море зреет очередной виток конфронтации с Евросоюзом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия ожидает разное развитие сценариев, связанных с государственной безопасностью, и готова к любому из них, в том числе к конфронтации в Черноморском регионе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что Европейский союз (ЕС) настроен на конфронтацию в Черном море. Сообщение было опубликовано по итогам переговоров заместителей глав МИД России и Турции Александра Панкина и Айше Берриса Экинджи.

Парламентарий отметил, что конфронтация развивается во многих регионах: в северном, в северо-западном, в частности в районе Балтийского моря. Что касается Черноморского региона, то там, по его словам, усиливаются радиолокационная, радиоэлектронная активность, присутствие авиации и кораблей Евросоюза, что отвлекает российские военные силы.

«Вот очередной виток конфронтации зреет в море, как воронка. Они хотят это для того, чтобы Россия распылила силы и, если что, ударила не сжатым кулаком, а растопыренными пальцами. Но это зря, сил и средств в Российской Федерации хватает. Если что, ответим на удар противника по всем стратегическим направлениям. Так что вот зря они это делают — дергают медведя за усы», — прокомментировал Колесник.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался о возможном четвертом раунде переговоров России и Украины. По его словам, Анкара готова принять новый раунд консультаций и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

