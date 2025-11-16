Мир
16:16, 16 ноября 2025

Во Франции предупредили об опасности приезда Зеленского к Макрону

Филиппо: Макрон может пообещать Зеленскому передать Rafale для ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон может пообещать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать истребители Rafale для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким предупреждением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.

«В понедельник [17 ноября] Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. По этому случаю Франция может объявить о поставке Rafale на Украину! Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент», — выразил опасения политик.

По мнению Филиппо, передача этих истребителей или «даже продажа» Киеву является недопустимой из-за нового коррупционного скандала на Украине, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, также известным как «кошелек» Владимира Зеленского.

13 ноября канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал от президента Украины решительных действий в борьбе с коррупцией после нового скандала. Также он заявил Зеленскому о необходимости проведения дальнейших реформ на Украине, особенно в сфере верховенства права.

