Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 16 ноября 2025Мир

Журналист рассказал о ходе США против Зеленского

Журналист Хэннингсен: США замыкают кольцо вокруг Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

США начали замыкать кольцо вокруг президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал журналист Патрик Хэннингсен в интервью YouTube-каналу Рэйчел Блевинс.

Он прокомментировал разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, предположив, что это является ходом Вашингтона против Зеленского. По словам журналиста, эта ситуация ударит по репутации украинского лидера, когда тот начнет просить США и Европу о финансовой помощи.

«Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают "замыкать кольцо" вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой», — заключил он.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратника президента Украины Тимура Миндича. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» Зеленского, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    Тутберидзе обратилась к попавшей на Олимпиаду Петросян после падения с четверного прыжка

    Бабушка обезглавленного мальчика в Подмосковье назвала новую версию произошедшего

    Журналист рассказал о ходе США против Зеленского

    Мизулина рассказала о росте антицерковных трендов в интернете

    Стало известно о бегстве ВСУ из Димитрова

    Мать и отчима найденного в московском пруду мальчика задержали

    В Одессе раздался взрыв

    Орбан оценил идею присоединения Закарпатья к Венгрии при разделе Украины

    Украинские артисты после скандала с Зеленским отказались от концертов «Квартала-95»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости