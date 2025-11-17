46-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

46-летняя телезвезда Мелисса Горга показала фигуру в бикини на снимках с отдыха

Американская телезвезда Мелисса Горга поделилась откровенными кадрами с отдыха на острове Сен-Барт. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость позировала на берегу океана вместе с мужем Джо Горгом. Звезда реалити Real Housewives Of New Jersey показала фигуру в бикини коричневого цвета. На размещенных кадрах видно, что она собрала волосы хвост, отказавшись при этом от макияжа. Кроме того, инфлюэнсер надела солнцезащитные очки.

