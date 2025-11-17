Мир
11:44, 17 ноября 2025Мир

Генерал США назвал Корейский полуостров «хабом против России»

Генерал США Брансон назвал Корейский полуостров хабом против России и Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock / Fotodom

Корейский полуостров представляет собой удачно расположенный стратегический хаб против России и Китая. С таким утверждением выступил командующий Вооруженными силами США в Южной Корее (USFK) генерал Ксавье Брансон в статье «Карта с ориентацией на восток», выдержки из которой приводит издание Chosun Ilbo.

По словам генерала, географическое положение Южной Кореи представляет собой уникальное преимущество, позволяющее одновременно воздействовать на тех ключевых конкурентов США в регионе — Россию, Китай и КНДР. Он отмечает, что военная база США «Кэмп-Хамфрис» расположена вблизи «потенциальных угроз»: в 254 километрах от Пхеньяна, 985 километрах от Пекина и 1770 километрах от Владивостока.

«Корея расположена так, что может противостоять угрозам со стороны России на севере и одновременно обеспечивать охват западного направления против действий КНР в водах между Кореей и Китаем», — утверждает Брансон.

Ранее новый посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ заявил о намерении активно способствовать восстановлению корейско-российских отношений.

