Артемий Лебедев захотел собрать галерею мировых звезд с российскими паспортами

Мария Большакова
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что хотел бы, чтобы мировые звезды получали российское гражданство. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Он комментировал новость о том, что всемирно известный режиссер Эмир Кустурица заявил, что намерен получить гражданство России. «И мы соберем целую галерею звезд, всемирных иностранных звезд, у которых будет русский паспорт», — сказал Лебедев.

При этом дизайнер выразил сожаление, что Россия не так активно, как другие страны, приглашает работать талантливых иностранцев. Он напомнил, что США, Израиль, Великобритания и европейские страны делают таких людей гражданами своих стран, а также предоставляют условия для работы. «А мы почему-то в этом процессе не участвуем, как будто чего-то стесняемся», — посетовал Лебедев.

Ранее блогер дал совет его поклоннику, который живет на Украине. Он призвал молодого человека уезжать из страны.

