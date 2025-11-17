Артемий Лебедев захотел собрать галерею мировых звезд с российскими паспортами

Блогер Лебедев заявил, что хочет, чтобы звезды получали российские паспорта

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что хотел бы, чтобы мировые звезды получали российское гражданство. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Он комментировал новость о том, что всемирно известный режиссер Эмир Кустурица заявил, что намерен получить гражданство России. «И мы соберем целую галерею звезд, всемирных иностранных звезд, у которых будет русский паспорт», — сказал Лебедев.

При этом дизайнер выразил сожаление, что Россия не так активно, как другие страны, приглашает работать талантливых иностранцев. Он напомнил, что США, Израиль, Великобритания и европейские страны делают таких людей гражданами своих стран, а также предоставляют условия для работы. «А мы почему-то в этом процессе не участвуем, как будто чего-то стесняемся», — посетовал Лебедев.

