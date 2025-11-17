Путешествия
05:31, 17 ноября 2025Путешествия

Блогер описал российский город фразой «фильмы ужасов можно снимать на каждой улице»

Алина Черненко

Фото: Т. З. / Фотобанк Лори

Российский путешественник Денис Забелин побывал в Онеге в Архангельской области и признался, что город произвел «удручающее впечатление». Своей историей он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что вдоль набережных он увидел ямы, грязь и запустение. «Фильмы ужасов можно снимать на каждой улице. Вот девушка идет в баню через дорогу с шампунем и полотенцем. Через полчаса возвращается с чалмой на голове. Многоквартирные деревянные дома стоят как покосившиеся избушки, будто сцены из сериала "Топи"», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Путешественник также отметил, что в Онеге старые здания XVIII–XIX веков, дореволюционные дома и наследие советской эпохи соседствуют с супермаркетами и современными колонками с водой. Инфраструктуры для туристов, по его словам, в городе совсем нет. Однако цены на проживание в гостинице он сравнил с московскими и петербургскими.

«Кто-то может сказать, что мы специально ищем грязь и разруху. Нет. Мы просто заходим в первый попавшийся подъезд и видим то же самое. Казалось бы, Архангельская область небедная: есть оборонка, лесная промышленность, порты, рыба. А заглянешь внутрь — и диву даешься. Какой туризм? Нельзя показывать такое гостям», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Анадыре, который считается самым дорогим городом в стране, и описал жизнь там фразой «нет дорог, но есть надежда». Забелин рассказал, что попасть в столицу Чукотки через сушу трудно — ближайшая железная дорога в паре тысяч километров.

    Все новости