Бывшего главу российского города заставили лечь на землю и сняли на видео

СК обвинил экс-главу Советска в афере с целью хищения 40 млн рублей, он задержан

ФСБ задержала бывшего главу города Советска Калининградской области, его обвиняют в мошенничестве с целью хищения 40 миллионов рублей. Оперативное видео задержания экс-чиновника предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видны силовики, которые догоняют мужчину и приказывают ему лечь на землю. В служебной машине проверяют его руки. Следователь предъявляет ему обвинение.

Решается вопрос об аресте задержанного. По данным следствия, в 2017 году он на посту советника главы Гурьевского городского округа вымогал у директора муниципального предприятия 75 процентов от еженедельной прибыли под предлогом урегулирования вопросов с правоохранительными органами и чиновниками. На самом деле у обвиняемого не было таких возможностей, тем не менее он получал до этого года деньги, общая сумма которых составила 40 миллионов рублей.

