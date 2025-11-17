Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:15, 17 ноября 2025Силовые структуры

Бывшего главу российского города заставили лечь на землю и сняли на видео

СК обвинил экс-главу Советска в афере с целью хищения 40 млн рублей, он задержан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ задержала бывшего главу города Советска Калининградской области, его обвиняют в мошенничестве с целью хищения 40 миллионов рублей. Оперативное видео задержания экс-чиновника предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видны силовики, которые догоняют мужчину и приказывают ему лечь на землю. В служебной машине проверяют его руки. Следователь предъявляет ему обвинение.

Решается вопрос об аресте задержанного. По данным следствия, в 2017 году он на посту советника главы Гурьевского городского округа вымогал у директора муниципального предприятия 75 процентов от еженедельной прибыли под предлогом урегулирования вопросов с правоохранительными органами и чиновниками. На самом деле у обвиняемого не было таких возможностей, тем не менее он получал до этого года деньги, общая сумма которых составила 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил за коррупцию к 13 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Европейская страна эвакуировала деревню из-за конфликта на Украине

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Появились данные о суициде готовившего покушение на журналиста Соловьева

    Отлетевшая обшивка двигателя Superjet с десятками пассажиров на борту попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости