Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 17 ноября 2025Силовые структуры

Бывшего вице-губернатора российского региона осудили за желание разбогатеть

Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарев получил 13 лет за взятки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник, желавший разбогатеть на 95 миллионов рублей, признан виновным во взяточничестве и хранении оружия. Ему назначен штраф в 475 миллионов рублей.

Прокурор в ходе прений просил приговорить подсудимого к 14 годам заключения. По данным следствия, в октябре 2024 года Кушнарев потребовал от директора «Т-Транс» 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог в Ростовской области.

Сам он на суде заявлял, что не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. По его словам, он не требовал денег.

Ранее суд взыскал в доход государства более 160 миллионов рублей с Кушнарева и его жены Оксаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Россияне признались в чувстве счастья во время отпуска

    Описана обстановка в Красноармейске

    Бывший премьер-миллиардер «Миша два процента» оказался в списке террористов

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку с названием страны НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости