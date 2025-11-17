Бывшего вице-губернатора российского региона осудили за желание разбогатеть

Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарев получил 13 лет за взятки

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник, желавший разбогатеть на 95 миллионов рублей, признан виновным во взяточничестве и хранении оружия. Ему назначен штраф в 475 миллионов рублей.

Прокурор в ходе прений просил приговорить подсудимого к 14 годам заключения. По данным следствия, в октябре 2024 года Кушнарев потребовал от директора «Т-Транс» 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог в Ростовской области.

Сам он на суде заявлял, что не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. По его словам, он не требовал денег.

Ранее суд взыскал в доход государства более 160 миллионов рублей с Кушнарева и его жены Оксаны.