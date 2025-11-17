Путешествия
Два российских города перестали принимать самолеты

Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в Пензе и Тамбове
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Два российских аэропорта прекратили прием и выпуск самолетов. Речь идет о воздушных гаванях Пензы и Тамбова, о чем в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Как уточняется, мера носит временный характер. Ее ввели для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. О снятии запрета будет известно дополнительно.

Ранее сообщалось, что 11 российских аэропортов ввели ограничения на полеты. Временно не принимали не выпускали воздушные судна в Геленджике, Волгограде, Пензе, Саратове, Тамбове, Краснодаре, Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Самаре и Уфе. Позднее в Росавиации сообщили о снятии ограничений.

