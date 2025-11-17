Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:59, 17 ноября 2025Культура

Джастин Бибер получил травму

Page Six: Джастин Бибер упал с электроскейтборда и травмировал ребро
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ashley Landis / AP

Канадский певец Джастин Бибер получил серьезную травму после падения со своего электроскейтборда Onewheel. Об этом сообщает Page Six.

«У меня чертовски сильно болят ребра, ребята», — рассказал исполнитель фанатам во время четырехчасовой прямой трансляции на Twitch.

Бибер отметил, что удар пришелся на бок и бедро, из-за чего любые движения доставляют ему дискомфорт. «Даже когда поешь и смеешься — все болит», — пожаловался он.

В апреле бывший менеджер и креативный директор бренда JB Drew House Джастина Бибера Райан Гуд рассказал о пугающих отношениях артиста с пастором церкви, в которую они оба ходили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Европейская страна эвакуировала деревню из-за конфликта на Украине

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Появились данные о суициде готовившего покушение на журналиста Соловьева

    Отлетевшая обшивка двигателя Superjet с десятками пассажиров на борту попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости