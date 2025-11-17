Джастин Бибер получил травму

Page Six: Джастин Бибер упал с электроскейтборда и травмировал ребро

Канадский певец Джастин Бибер получил серьезную травму после падения со своего электроскейтборда Onewheel. Об этом сообщает Page Six.

«У меня чертовски сильно болят ребра, ребята», — рассказал исполнитель фанатам во время четырехчасовой прямой трансляции на Twitch.

Бибер отметил, что удар пришелся на бок и бедро, из-за чего любые движения доставляют ему дискомфорт. «Даже когда поешь и смеешься — все болит», — пожаловался он.

В апреле бывший менеджер и креативный директор бренда JB Drew House Джастина Бибера Райан Гуд рассказал о пугающих отношениях артиста с пастором церкви, в которую они оба ходили.