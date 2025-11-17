Культура
11:01, 17 ноября 2025Культура

Джиган захотел спасти брак с Оксаной Самойловой

Shot: Джиган подал официальное ходатайство о примирении с Оксаной Самойловой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, пытается спасти брак с популярной российской блогершей Оксаной Самойловой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, исполнитель подал официальное ходатайство о примирении, его рассмотрят сегодня. При этом отмечается, что Самойлова уже прибыла в суд.

Ранее сообщалось, что Джиган намерен сохранить брак с Оксаной Самойловой.

До этого блогерша, которая подала на развод с рэпером, оценила вероятность того, что они смогут восстановить отношения.

