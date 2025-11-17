Эффективность российских «Панцирей» оценили

«Ростех»: Комплексы «Панцирь» — самые эффективные в своем классе

Российские комплексы семейства «Панцирь» — самые эффективные в своем классе. С такой оценкой в Telegram выступил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В компании добавили, что возможности «Панцирей» непрерывно совершенствуются с учетом опыта боевого применения. В частности, комплексы неоднократно успешно использовались против широкого спектра угроз — от малых дронов до снарядов и ракет западного производства.

В ходе выставки Dubai Airshow 2025 холдинг представит ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е». «Боекомплект в направляющих пусковой установки может достигать до 48 зенитных управляемых мини-ракет ближнего перехвата или 12 стандартных боеприпасов», — говорится в публикации.

Также на мероприятии в ОАЭ будут показаны авиационная ракета Х-БПЛА, переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» и пусковая установка «Джигит».

Ранее «Ростех» сообщал, что покажет новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае.

В ноябре Минобороны России рассказало, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» могут выявлять и сбивать мелкие беспилотные летательные аппараты — размером 30 на 30 сантиметров.