Христианские демократы разочаровались в немецких социал-демократах

Bild: Правящий альянс в Германии опасается своего развала

Консервативная часть правящей коаллиции Германии в лице Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) разочаровалась в младших партнерах из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом рассказали источники газеты Bild.

Собеседники издания поделились, что из-за своих опасений консервативная часть фракции, состоящая как раз из христианских демократов в бундестаге, прорабатывает сценарии развала альянса.

Ранее Германия решила ввести обязательный призыв в армию по жеребьевке в случае нехватки добровольцев. Законопроект подготовила правящая коалиция.

6 мая альянс ХДС/ХСС и социал-демократов стал правящей фракцией в бундестаге. Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц был объявлен канцлером ФРГ.