11:32, 17 ноября 2025Наука и техника

Huawei представит уникальный смартфон

Смартфон серии Huawei Mate выйдет с 20 Гбайт оперативной памяти
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Huawei

Китайская корпорация Huawei выпустит смартфон с 20 гигабайтами оперативной памяти. На это обратило внимание профильное издание Huawei Central.

Компания раскрыла информацию о новых флагманских смартфонах серии Mate. В ближайшее время IT-гигант из Китая представит устройства линейки Mate 80. В нее также войдет смартфон Mate 80 RS Ultimate Design, который получит 20 гигабайт оперативной памяти. Уникальный смартфон будет доступен в двух версиях — с 512 гигабайтами и 1 терабайтом встроенной памяти.

Также Huawei показала дизайн Mate 80. Аппарат получит вписанную в круглый модуль основную камеру. Под ней будет расположен еще один круглый элемент. Журналисты отметили, что вместе модуль камеры и второй круг образуют восьмерку, что является отсылкой к названию модели Mate 80. Вероятно, нижнее кольцо будет предназначено для подключения магнитных аксессуаров.

В корпорации не раскрыли других характеристик устройств. Однако инсайдеры полагают, что смартфоны получат новый процессор Kirin 9030. Официальный анонс гаджетов Huawei состоится 25 ноября, тогда же компания сообщит стоимость флагманов.

В конце октября инсайдеры сообщили, что корпорация Apple создаст уникальную камеру для смартфона iPhone 20. Она получит технологию LOFIC, которая позволит значительно расширить динамический диапазон снимков.

    Все новости