Легендарный актер впервые получил «Оскар»

Актер Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и продюсер Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом сообщает Variety.

Награду артисту вручил прославленный режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту во время премии Governors Awards. Получая свою первую статуэтку от Киноакадемии, Круз произнес эмоциональную речь о роли кинематографа в его жизни.

«Кино вызвало во мне жажду приключений, жажду знаний, желание понять человечество, создавать персонажей, рассказывать истории, увидеть мир. Оно открыло мне глаза. Кинематограф — это не моя работа. Это то, кем я являюсь», — заявил Круз.

Ранее актер был номинирован на премию «Оскар» четыре раза: за роли в фильмах «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия», а также за продюсирование картины «Топ Ган: Мэверик».

В июне стало известно, что Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата». 62-летний актер стал рекордсменом по количеству прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком.

