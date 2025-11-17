Мир
15:48, 17 ноября 2025

Макрон оценил способность Зеленского бороться с коррупцией

Макрон: Зеленский сможет улучшить репутацию Украины в вопросе коррупции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Eloisa Sanchez / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский сможет улучшить репутацию Киева в вопросе борьбы с коррупцией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский сможет улучшить репутацию Украины в борьбе с коррупцией», — говорится в сообщении.

Путь Киева к членству в Европейском союзе (ЕС) будет предполагать реформы, связанные с верховенством закона, добавил Макрон во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже.

Ранее Макрон заявил, что Франция в рамках двустороннего соглашения может поставить Украине до 100 истребителей Rafale с полным боевым оснащением.

