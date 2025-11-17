МИД России заявил о «накарканном» будущем Украины

Захарова: В ЕК накаркали будущее Украины желанием разместить ее военных в ЕС

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс «накаркал» будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в Европейском союзе (ЕС). На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооруженные силы ей больше не понадобятся», — сказала дипломат.

Ранее Кубилюс предложил использовать украинских военных для защиты всех приграничных с Россией стран Евросоюза (ЕС) после окончания конфликта. По его словам, будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия была бы готова присутствовать в регионе, в том числе в Литве, рядом с немецкой бригадой и американскими силами.