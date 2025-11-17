Министр Армии США назвал «угрозу масштаба всего человечества»

Министр Армии США Дрисколл назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества»

Беспилотники являются «угрозой масштаба всего человечества». Об этом заявил министр Армии США Дэн Дрисколл в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что дроны — это недорогие самодельные взрывные устройства, которые легко могут пересекать границу. При этом, добавил министр, они дешевые, и их можно распечатать дома на 3D-принтере.

Он подчеркнул, что необходимо не «просто подавить» беспилотники, а обеспечить «многоуровневую защиту». «Мы как федеральное правительство должны занимать лидирующие позиции по этому (противодействию дронам — прим. "Ленты.ру"). Но я настроен оптимистично и считаю, что мы все делаем правильно», — сказал Дрисколл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву передаст Вашингтону дроны, если в ответ получит американские ракеты. Он также отметил, что Украина готов к производству беспилотников в США.