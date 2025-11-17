Мир
01:16, 17 ноября 2025

Министр Армии США назвал «угрозу масштаба всего человечества»

Марина Совина
Фото: Mattie Neretin / Globallookpress.com

Беспилотники являются «угрозой масштаба всего человечества». Об этом заявил министр Армии США Дэн Дрисколл в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что дроны — это недорогие самодельные взрывные устройства, которые легко могут пересекать границу. При этом, добавил министр, они дешевые, и их можно распечатать дома на 3D-принтере.

Он подчеркнул, что необходимо не «просто подавить» беспилотники, а обеспечить «многоуровневую защиту». «Мы как федеральное правительство должны занимать лидирующие позиции по этому (противодействию дронам — прим. "Ленты.ру"). Но я настроен оптимистично и считаю, что мы все делаем правильно», — сказал Дрисколл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву передаст Вашингтону дроны, если в ответ получит американские ракеты. Он также отметил, что Украина готов к производству беспилотников в США.

