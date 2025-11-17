Минобороны взыскало 250 миллионов рублей с россиянина за стройку на Камчатке

Суд вынес приговор бывшему начальнику строительно-монтажного участка 6-го филиала «Управления гидротехнического сооружения №432» ФГУП ««Главное военно-строительное управление №4» Павлу Володину. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По решению суда Володину, обвиняемому в причинении ущерба Минобороны России на сумму свыше 250 миллионов рублей, дали четыре года колонии. Кроме того, с него взыскали в полной мере всю сумму ущерба.

Следствие установило, что в мае 2017 года в ходе выполнения государственного оборонного заказа с ФГУП «ГВСУ № 4» заключили контракт на сумму свыше 290 миллионов рублей о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае. Контроль за производством возложили на Володина.

Он не организовал выполнение работ на объекте, из-за чего условия многомиллионного контракта были выполнены с существенными нарушениями.

Ранее в Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого к 10 годам лишения свободы.