Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:27, 17 ноября 2025Силовые структуры

Минобороны взыскало 250 миллионов рублей с россиянина за стройку на Камчатке

Виновному в хищении 250 млн рублей на стройке Минобороны на Камчатке дали 4 года
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор бывшему начальнику строительно-монтажного участка 6-го филиала «Управления гидротехнического сооружения №432» ФГУП ««Главное военно-строительное управление №4» Павлу Володину. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По решению суда Володину, обвиняемому в причинении ущерба Минобороны России на сумму свыше 250 миллионов рублей, дали четыре года колонии. Кроме того, с него взыскали в полной мере всю сумму ущерба.

Следствие установило, что в мае 2017 года в ходе выполнения государственного оборонного заказа с ФГУП «ГВСУ № 4» заключили контракт на сумму свыше 290 миллионов рублей о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае. Контроль за производством возложили на Володина.

Он не организовал выполнение работ на объекте, из-за чего условия многомиллионного контракта были выполнены с существенными нарушениями.

Ранее в Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого к 10 годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    В Кремле заявили об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО

    В Кремле раскрыли реакцию на санкции США против сотрудничающих с Россией стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости