Из жизни
17:37, 17 ноября 2025Из жизни

Мужчина сбросил более 30 килограммов и раскрыл неожиданный секрет своего похудения

Житель Австралии сбросил более 30 килограммов благодаря сауне
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Житель города Сидней, Австралия, по имени Энтони Симонетта поделился секретом, как сбросил больше 30 килограммов. Об этом он рассказал изданию Daily Mail.

По словам Симонетта, он боролся с лишним весом с детства. Он часто садился на строгие диеты и пытался тренироваться каждый день, однако постоянно срывался. Сидячий образ жизни и большое количество работы в конце концов привели к тому, что мужчина стал весить 130 килограммов. Тогда Симонетта решил изменить свой распорядок дня.

В интервью изданию мужчина раскрыл главный секрет похудения. Сбросить лишний вес ему помогла сауна. Он объяснил, что после сауны всегда чувствовал себя отдохнувшим, а тревога отступала. Таким неожиданным образом он улучшил свое психическое здоровье и, набравшись сил, принялся за физическое.

Симонетта перестал завтракать, вернулся к тренировкам, начал соблюдать дефицит калорий и бегать в обеденные перерывы. «Честно говоря, бывают недели, когда нужно быстро решать кучу неотложных проблем, и я не успеваю в спортзал. Но я всегда контролирую рацион — вот почему я не оступился и не начал набирать вес обратно», — объяснил он.

Мужчина рассказал, что, сбросив вес, решил открыть собственную сауну. Он объяснил, что в начале пути ему не хватало мест, которые работали бы ночью. Сейчас он открыл уже две подобные точки и планирует расширять свой новый бизнес и дальше.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 76 килограммов, чтобы избавиться от проблем со здоровьем. Одним из важных секретов похудения он назвал хороший сон.

