Мужчина сбросил более 30 килограммов и раскрыл неожиданный секрет своего похудения

Житель Австралии сбросил более 30 килограммов благодаря сауне

Житель города Сидней, Австралия, по имени Энтони Симонетта поделился секретом, как сбросил больше 30 килограммов. Об этом он рассказал изданию Daily Mail.

По словам Симонетта, он боролся с лишним весом с детства. Он часто садился на строгие диеты и пытался тренироваться каждый день, однако постоянно срывался. Сидячий образ жизни и большое количество работы в конце концов привели к тому, что мужчина стал весить 130 килограммов. Тогда Симонетта решил изменить свой распорядок дня.

В интервью изданию мужчина раскрыл главный секрет похудения. Сбросить лишний вес ему помогла сауна. Он объяснил, что после сауны всегда чувствовал себя отдохнувшим, а тревога отступала. Таким неожиданным образом он улучшил свое психическое здоровье и, набравшись сил, принялся за физическое.

Симонетта перестал завтракать, вернулся к тренировкам, начал соблюдать дефицит калорий и бегать в обеденные перерывы. «Честно говоря, бывают недели, когда нужно быстро решать кучу неотложных проблем, и я не успеваю в спортзал. Но я всегда контролирую рацион — вот почему я не оступился и не начал набирать вес обратно», — объяснил он.

Мужчина рассказал, что, сбросив вес, решил открыть собственную сауну. Он объяснил, что в начале пути ему не хватало мест, которые работали бы ночью. Сейчас он открыл уже две подобные точки и планирует расширять свой новый бизнес и дальше.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 76 килограммов, чтобы избавиться от проблем со здоровьем. Одним из важных секретов похудения он назвал хороший сон.

