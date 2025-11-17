Мужчина заявил о бомбе в багаже жены и сорвал рейс самолета с 119 пассажирами

Пассажир авиакомпании United Airlines заявил о бомбе в багаже жены и сорвал рейс в США. Об этом пишет таблоид The New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Далласа в Чикаго, 16 ноября. Из-за потенциальной угрозы безопасности ему пришлось совершить аварийную посадку в Сент-Луисе.

По предварительным данным, мужчина был арестован. Его личность и предъявленные ему обвинения пока не установлены. Все 119 пассажиров самолета после приземления были оперативно эвакуированы и отправлены в зал ожидания.

Специалисты команды по обнаружению взрывных устройств обыскивали воздушное судно более двух часов. После этого оно вылетело из Сент-Луиса​​ и благополучно приземлилось в Чикаго.

