Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:10, 17 ноября 2025Путешествия

Мужчина заявил о бомбе в багаже жены и сорвал рейс самолета с 119 пассажирами

NYP: Пассажир заявил о бомбе в багаже жены и сорвал рейс United Airlines
Алина Черненко

Фото: Bernd Settnik / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании United Airlines заявил о бомбе в багаже жены и сорвал рейс в США. Об этом пишет таблоид The New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Далласа в Чикаго, 16 ноября. Из-за потенциальной угрозы безопасности ему пришлось совершить аварийную посадку в Сент-Луисе.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

По предварительным данным, мужчина был арестован. Его личность и предъявленные ему обвинения пока не установлены. Все 119 пассажиров самолета после приземления были оперативно эвакуированы и отправлены в зал ожидания.

Специалисты команды по обнаружению взрывных устройств обыскивали воздушное судно более двух часов. После этого оно вылетело из Сент-Луиса​​ и благополучно приземлилось в Чикаго.

Ранее пассажиров самолета авиакомпании Frontier срочно эвакуировали из-за необычной находки на борту. Когда лайнер готовился к вылету, одна из путешественниц нашла под сиденьем заряженную обойму пистолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Появились подробности о боях в одном из городов ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Российские военные заняли еще один населенный пункт в ДНР

    В комитете Госдумы по обороне ответили на заявление о сроках начала войны НАТО и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости